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В центре Киева собираются националисты

Суббота, 14 октября 2017, 15:00
В центре Киева собираются националисты

Около полутысячи активистов собираются группами в парке Шевченко и возле памятника Грушевскому в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Большая колонна автобусов стоит возле станции метро Университет.

Активисты держат национальную символику, флаги "Национального корпуса", "Правого сектора" и "Свободы".

 
 
 
 
 
 
 
 

В парке Шевченко принесли первые факелы.

В Национальной полиции сформировали антиконфликтные группы из правоохранителей, которые будут сопровождать колонну.

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил после 2-го съезда партии в субботу, что в Марше Славы по случаю Дня защитника Украины примут участие до 20 тысяч человек.

Ельдар Сарахман, УП

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Темы: Правый секторСвободаКиев
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