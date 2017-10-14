В центре Киева собираются националисты

Около полутысячи активистов собираются группами в парке Шевченко и возле памятника Грушевскому в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Большая колонна автобусов стоит возле станции метро Университет.

Активисты держат национальную символику, флаги "Национального корпуса", "Правого сектора" и "Свободы".

В парке Шевченко принесли первые факелы.

В Национальной полиции сформировали антиконфликтные группы из правоохранителей, которые будут сопровождать колонну.

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил после 2-го съезда партии в субботу, что в Марше Славы по случаю Дня защитника Украины примут участие до 20 тысяч человек.

Ельдар Сарахман, УП