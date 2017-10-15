На Британію насувається ураган "Офелія"
Стихія рухається зі швидкістю 165 км/год і на початку наступного тижня принесе зливи і сильний вітер.
Про це повідомляє Independent.
Британців попередили про можливі перебої з електрикою, мобільним зв`язком, та роботою транспорту.
#Ophelia has just set a record as the most eastern Category 3 #hurricane in the Atlantic on record! https://t.co/ASYbTGi4Lb— Met Office (@metoffice) October 14, 2017
За інформацією Bloomberg, збитки від "Офелії" можуть становити 1 мільярд доларів.
Як відомо, у вересні через ураган "Марія" у американському штаті Флорида постраждали 6 мільйонів жителів.
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