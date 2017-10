На Британію насувається ураган "Офелія"

Стихія рухається зі швидкістю 165 км/год і на початку наступного тижня принесе зливи і сильний вітер.

Про це повідомляє Independent.

Британців попередили про можливі перебої з електрикою, мобільним зв`язком, та роботою транспорту.

#Ophelia has just set a record as the most eastern Category 3 #hurricane in the Atlantic on record! https://t.co/ASYbTGi4Lb