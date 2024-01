На Британию надвигается ураган "Офелия"

Стихия движется со скоростью 165 км /ч и в начале следующей недели принесет ливни и сильный ветер.

Об этом сообщает Independent.

Британцев предупредили о возможных перебоях с электричеством, мобильной связью, и работой транспорта.

#Ophelia has just set a record as the most eastern Category 3 #hurricane in the Atlantic on record! https://t.co/ASYbTGi4Lb