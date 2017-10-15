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На Британию надвигается ураган "Офелия"

Воскресенье, 15 октября 2017, 00:57

Стихия движется со скоростью 165 км /ч и в начале следующей недели принесет ливни и сильный ветер.

Об этом сообщает Independent.

Британцев предупредили о возможных перебоях с электричеством, мобильной связью, и работой транспорта.

По информации Bloomberg, убытки от "Офелии" могут представлять 1 миллиард долларов.

Как известно, в сентябре из-за урагана "Мария" в американском штате Флорида пострадали 6 миллионов жителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиястихийное бедствие
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