На Британію насувається ураган "Офелія"

Стихія рухається зі швидкістю 165 км/год і на початку наступного тижня принесе зливи і сильний вітер.

Про це повідомляє Independent.

Британців попередили про можливі перебої з електрикою, мобільним зв`язком, та роботою транспорту.

#Ophelia has just set a record as the most eastern Category 3 #hurricane in the Atlantic on record! https://t.co/ASYbTGi4Lb — Met Office (@metoffice) October 14, 2017

За інформацією Bloomberg, збитки від "Офелії" можуть становити 1 мільярд доларів.

Як відомо, у вересні через ураган "Марія" у американському штаті Флорида постраждали 6 мільйонів жителів.