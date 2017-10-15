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На Британію насувається ураган "Офелія"

Неділя, 15 жовтня 2017, 00:57

Стихія рухається зі швидкістю 165 км/год і на початку наступного тижня принесе зливи і сильний вітер.

Про це повідомляє Independent.

Британців попередили про можливі перебої з електрикою, мобільним зв`язком, та роботою транспорту.

За інформацією Bloomberg, збитки від "Офелії" можуть становити 1 мільярд доларів.

Як відомо, у вересні через ураган "Марія" у американському штаті Флорида постраждали 6 мільйонів жителів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британіястихійне лихо
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