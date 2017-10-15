На Гонконг насувається тайфун "Ханун"

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Неділя, 15 жовтня 2017, 06:55

У Гонконзі оголошено штормове попередження через наближення тайфуну "Ханун" (Khanun).

Про це повідомляє місцева метеослужба.

За інформацією синоптиків, зараз епіцентр тропічного циклону знаходиться в морській акваторії на відстані 280 кілометрів від Гонконгу.

Очікується, що тайфун пройде в 200 км від Гонконгу у неділю, 15 жовтня. При цьому через інтенсивні тропічні зливи очікуються повені в низинних районах. Потужні дощі і штормовий вітер прогнозують в південних районах Китаю з суботи по понеділок.

Небезпека тайфуну оцінюється у вісім балів з десяти можливих.

Штормове попередження також оголошено в Макао і китайській провінції Гуандун.

Як відомо, ураган "Офелія" насувається на Британію.

Теми: стихійне лихо Китай
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