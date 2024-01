На Гонконг насувається тайфун "Ханун"

У Гонконзі оголошено штормове попередження через наближення тайфуну "Ханун" (Khanun).

Про це повідомляє місцева метеослужба.

За інформацією синоптиків, зараз епіцентр тропічного циклону знаходиться в морській акваторії на відстані 280 кілометрів від Гонконгу.

Tropical Storm Khanun attacked Phillipnin and then proceeded to the East Sea and headed straight to the north of Vietnam #Khanun pic.twitter.com/n1oOkW7AIZ