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На Гонконг надвигается тайфун "Ханун"

Воскресенье, 15 октября 2017, 06:55
На Гонконг надвигается тайфун Ханун

В Гонконге объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна "Ханун" (Khanun).

Об этом сообщает местная метеослужба.

По информации синоптиков, сейчас эпицентр тропического циклона находится в морской акватории на расстоянии 280 километров от Гонконга.

Ожидается, что тайфун пройдет в 200 км от Гонконга в воскресенье, 15 октября. При этом из-за интенсивных тропических ливней ожидаются наводнения. Мощные дожди и штормовой ветер прогнозируют в южных районах Китая с субботы по понедельник.

Опасность тайфуна оценивается в восемь баллов из десяти возможных.

Штормовое предупреждение также объявлено в Макао и китайской провинции Гуандун.

Как известно, ураган "Офелия" надвигается на Великобританию.

Темы: стихийное бедствиеКитай
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