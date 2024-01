На Гонконг надвигается тайфун "Ханун"

В Гонконге объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна "Ханун" (Khanun).

Об этом сообщает местная метеослужба.

По информации синоптиков, сейчас эпицентр тропического циклона находится в морской акватории на расстоянии 280 километров от Гонконга.

Tropical Storm Khanun attacked Phillipnin and then proceeded to the East Sea and headed straight to the north of Vietnam #Khanun pic.twitter.com/n1oOkW7AIZ