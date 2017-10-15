На Гонконг надвигается тайфун "Ханун"

В Гонконге объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна "Ханун" (Khanun).

Об этом сообщает местная метеослужба.

По информации синоптиков, сейчас эпицентр тропического циклона находится в морской акватории на расстоянии 280 километров от Гонконга.

Tropical Storm Khanun attacked Phillipnin and then proceeded to the East Sea and headed straight to the north of Vietnam #Khanun pic.twitter.com/n1oOkW7AIZ — NCHMF NEWS (@nchmfnews) October 12, 2017

Ожидается, что тайфун пройдет в 200 км от Гонконга в воскресенье, 15 октября. При этом из-за интенсивных тропических ливней ожидаются наводнения. Мощные дожди и штормовой ветер прогнозируют в южных районах Китая с субботы по понедельник.

Опасность тайфуна оценивается в восемь баллов из десяти возможных.

Штормовое предупреждение также объявлено в Макао и китайской провинции Гуандун.

Как известно, ураган "Офелия" надвигается на Великобританию.