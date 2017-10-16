Онищенко каже, що отримав політичний притулок ще у квітні

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 09:46

Нардеп-утікач Олександр Онищенко, який підозрюється в організації корупційної схеми з перепродажу газу, стверджує, що отримав політичний притулок ще 4 квітня.

Про це він повідомив УП.

"Ще 4 квітня мені надали притулок", - сказав він.

На уточнювальне запитання, яка це країна, відповів, що не хоче називати.

При цьому уточнив, що це не Великобританія.

На запитання, чому він приховує країну, він відповів: "Я побоююся тільки їх бандитських намірів. Там, де не виходить у них за законом, включаються інші методи".

Він також повідомив, що 8 серпня Інтерпол зняв з розшуку його мати Інесу Кадирову.

Як повідомлялося, 5 липня 2016 гоку Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Зараз нардеп- утікач перебуває у національному розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

В інтерв'ю, опублікованому 15 жовтня 2017 року, керівник САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко вважає, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Онищенко
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