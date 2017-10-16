Онищенко каже, що отримав політичний притулок ще у квітні

Нардеп-утікач Олександр Онищенко, який підозрюється в організації корупційної схеми з перепродажу газу, стверджує, що отримав політичний притулок ще 4 квітня.

Про це він повідомив УП.

"Ще 4 квітня мені надали притулок", - сказав він.

На уточнювальне запитання, яка це країна, відповів, що не хоче називати.

При цьому уточнив, що це не Великобританія.

На запитання, чому він приховує країну, він відповів: "Я побоююся тільки їх бандитських намірів. Там, де не виходить у них за законом, включаються інші методи".

Він також повідомив, що 8 серпня Інтерпол зняв з розшуку його мати Інесу Кадирову.

Як повідомлялося, 5 липня 2016 гоку Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Зараз нардеп- утікач перебуває у національному розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

В інтерв'ю, опублікованому 15 жовтня 2017 року, керівник САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко вважає, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

Як повідомлялося, 5 липня 2016 гоку Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Зараз нардеп- утікач перебуває у національному розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

В інтерв'ю, опублікованому 15 жовтня 2017 року, керівник САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко вважає, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

7 липня 2017 року Онищенко заявив, що Іспанія дала притулок його матері.

Матір Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ. Пізніше Кадирову відпустили.

12 квітня Національне антикорупційне бюро передало Генеральній прокуратурідля подальшого направлення до Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції в Україну Кадирової.

29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Кадирову.

В інкримінованих їй статтях ідеться про створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво.

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

Оксана Коваленко, УП