Поблизу ВР заблокували машини "Автомайдану" і вилучають молотки

На розі вулиці Грушевського та Кріпосного провулку в урядовому кварталі правоохоронці заблокували 6 авто "Автомайдану".

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

Фото уп

Народний депутат Ігор Луценко відзначив, що ці авто хочуть привезти елементи сцени, звукове обладнання, мікрофони і назвав перекриття руху "незаконними діями поліції".

"Посилання йде на якісь міфічні розпорядження адміністрації президента. Але це не може бути передбачене будь-якими нормативними актами. Поліція, схоже, має неофіційний наказ не пускати нікого. Одна машина прорвалася, провезли трохи обладнання на мітинг. Інше обладнання стоїть тут. Ми як депутати намагаємося розібратися, чому нікого не пускають", - сказав Луценко.

фото УП

фото уп

Він наголосив, що перекривати рух перед Верховною Радою підстав немає.

"Це вулиця, а не АТО. Тут планується мирне зібрання, на яке не можна провести обладнання. Право людей на мирні зібрання порушене", - підкреслив Луценко.

Прохід в урядовий квартал здійснюється лише через рамки металошукачів. Правоохоронці вилучили у громадян молотки.

Фото УП

фото уп

З боку вулиці Грушевського кордон поліції та два коридори з метало детекторів.

Як відомо, вранці 17 жовтня під будівлею Верховної ради розпочалася акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу".

Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями.



Зокрема, перекриті вулиці Грушевського, Липська, Шовковична, Інститутська, Лютеранська.

На 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.

Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.

15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуваннямстрілецької збрї та засобів ураження.

16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.

Ірина Балачук, Українська правда