Під Радою почались сутички

Верховну Раду оточили чоловіки з нашивками батальйону "Донбас", "Азову" і інші, нацгвардійці одягли шоломи, почалася бійка, застосували газ.

Про це повідомляє кореспондент"Української правди" з місця подій.

За свідченнями кореспондента УП, до стін парламенту підійшло чимало чоловіків з нашивками батальйону "Донбас". Учасники акції під час конфлікту з правоохоронцями зламали рамку металошукача на вулиці Грушевського біля Кабміну й виламали паркан.

Біля центрального фасаду, який виступає на вулицю Шовковичну, є велика кількість Нацгвардії і поліції, колона бійців "Донбасу", "Азову", колишні атовці.

Близько 100 дружинників колоною стали навпроти фасаду, лунають вигуки "хлопці, складайте амуніцію".

Вони відмовляються пояснювати, до чого готуються і чому підійшли до Верховної Ради.

Швидше за все вони чекають рішення ВР, які будуть результати засідання.

За словами кореспондента УП, є ризик, що якщо недоторканність не скасують, може початись рух. Чоловіки стоять ланцюгом, стійка бойова.

Присутні намагались прорватись через металошукачі та пронести з собою намети.

Також була бійка. Невідомі розпилили у повітрі газ.

Атмосфера серед присутніх напружена.

Представники Нацгвардії одягли шоломи.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва проходить кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко заявив, що з розумінням ставиться до мітингів, але закликає правоохоронців подбати, щоб вони проходили мирно.

Українська правда