У сутичках під ВР вже двоє постраждалих
У сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.
Про це повідомляє кореспондент Української правди.
Так, постраждав чоловік віком за 60 років, йому чимось пошкодили голову, з неї йшла кров.
Також постраждав представник правоохоронних органів. За свідченнями кореспондента УП, він лежав без свідомості, в нього текла кров з носа. Його забрали медики.
#Київ: учасники акцій розламали декілька секцій огорожі та металошукачів. Почалися сутички. Один поліцейський постраждав pic.twitter.com/7s7eaWLhgY— МВС України (@MVS_UA) October 17, 2017
Українська правда
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