У сутичках під ВР вже двоє постраждалих

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 16:30

У сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Так, постраждав чоловік віком за 60 років, йому чимось пошкодили голову, з неї йшла кров.

Також постраждав представник правоохоронних органів. За свідченнями кореспондента УП, він лежав без свідомості, в нього текла кров з носа. Його забрали медики.

Українська правда

Теми: Верховна Рада акції
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