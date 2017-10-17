У сутичках під ВР вже двоє постраждалих

У сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Так, постраждав чоловік віком за 60 років, йому чимось пошкодили голову, з неї йшла кров.

Також постраждав представник правоохоронних органів. За свідченнями кореспондента УП, він лежав без свідомості, в нього текла кров з носа. Його забрали медики.

#Київ: учасники акцій розламали декілька секцій огорожі та металошукачів. Почалися сутички. Один поліцейський постраждав pic.twitter.com/7s7eaWLhgY — МВС України (@MVS_UA) October 17, 2017

Українська правда