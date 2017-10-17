У сутичках під Радою вже двоє постраждалих

У сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Так, постраждав чоловік віком за 60 років, йому чимось пошкодили голову, з неї йшла кров.

Також постраждав представник правоохоронних органів. За свідченнями кореспондента УП, він лежав без свідомості, у нього текла кров з носа. Його забрали медики.

Фото Поліції

#Київ: учасники акцій розламали декілька секцій огорожі та металошукачів. Почалися сутички. Один поліцейський постраждав pic.twitter.com/7s7eaWLhgY — МВС України (@MVS_UA) October 17, 2017

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Українська правда