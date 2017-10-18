Князєв про бійку Парасюка з Гелетеєм: А що там розслідувати?

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Середа, 18 жовтня 2017, 06:47

Керівник Нацполіції України Сергій Князєв не знає, що розслідувати у бійці народного депутата Володимира Парасюка з начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм під стінами Верховної Ради. 

Про це він сказав на брифінгу у вівторок ввечері.

"А що там розслідувати? Що там розслідувати?", - сказав Князєв, відповідаючи на питання журналістів про подальші дії поліції у зв’язку з бійкою.

Як відомо, 17 жовтня  між позафракційним нардепом Парасюком та начальником УДО Гелетеєм сталася сутичка. Депутата зокрема обурила кількість охорони у чиновника.

Раніше начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко повідомив, що правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про правопорушення щодо сутички між Парасюком і Гелетеєм.

Сам Гелетей після сутички заявив, що Парасюк "демонструє неадекватну і антисоціальну поведінку, прикриваючись депутатською недоторканністю".

Гелетей також зазначив, що Парасюк серйозних ударів йому не завдав, тому заяву до поліції писати не буде.

Як повідомлялося, в Головному слідчому управлінні ГПУ вже було два кримінальних провадження щодо Володимира Парасюка.

Теми: Парасюк поліція
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