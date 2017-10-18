Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Князев о драке Парасюка с Гелетеем: А что там расследовать?

Среда, 18 октября 2017, 06:47

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев не знает, что расследовать в драке народного депутата Владимира Парасюка с начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады.

Об этом он сказал на брифинге во вторник вечером.

"А что там расследовать? Что там расследовать?", - сказал Князев, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших действиях полиции в связи с дракой.

Как известно, 17 октября между внефракционным нардепом Парасюком и начальником УГО Гелетеем произошла потасовка. Депутата в частности возмутило количество охраны у чиновника.

Ранее начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сообщения о правонарушениях касательно потасовки между Парасюком и Гелетеем.

Сам Гелетей после драки заявил, что Парасюк "демонстрирует неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь депутатской неприкосновенностью".

Гелетей также отметил, что Парасюк серьезные удары ему не нанес, поэтому заявление в полицию писать не будет.

Как сообщалось, в Главном следственном управлении ГПУ уже было два уголовных производства относительно Владимира Парасюка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Парасюкполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Парасюк
Гаврилюк, Ярош, Парасюк, Соболев, Луценко и другие. Где и чем занимаются герои Майдана
Парасюк проиграл суд и не сможет баллотироваться в депутаты ВР
Парасюк взял на поруки АТОшника, подозреваемого в совершении покушения на убийство
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: