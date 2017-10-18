Барна каже, що в суд через напад під Радою не піде

Народний депутат з фракції БПП Олег Барна заявив, що не позиватиметься до протестувальників, які напали на нього у вівторок біля Верховної Ради.

Про це він повідомив у середу журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Бачите, живий-здоровий, побоїв немає. Які проблеми?" - сказав нардеп.

За його словами, вийти з оточення йому допомогли поліцейські.

Спроби Міхеіла Саакашвілі захистити його Барна назвав "медвежою послугою", яка йому не потрібна.

"Я можу сказати тільки одне: я за це можу в деякій мірі йому подякувати. Мені такі, вибачте, ведмежі послуги не потрібні. Спочатку нацькувати людей, оббрехати, а потім показати, які ми гарні і міцні", - зазначив він.

Як повідомлялося, 17 жовтня Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою. Він намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на нардепа із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".

У ситуацію втрутився екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. "Не бийте його, відпустіть", - намагався втамувати натовп він.

Він просив мітингувальників не чіпати нардепа, в результаті учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби". Нардепа штовхали і обпльовували.

Потім підбігла поліція і нардепа відвели до готелю

Євген Кізілов, УП