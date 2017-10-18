Барна говорит, что не пойдет в полицию из-за "коридора позора"
Народный депутат из фракции БПП Олег Барна заявил, что не будет жаловаться в полицию на протестующих, которые устроили ему во вторник возле Верховной Рады "коридор позора".
Об этом он сообщил в среду журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Видите, жив-здоров, побоев нет. Какие проблемы?" - сказал нардеп.
По его словам, выйти из окружения ему помогли полицейские.
"Дерьмо надо утилизировать, нужно воспитывать тех, кто невоспитанный. Это все разные вещи. Полиция пусть делает выводы, а ответственность должны нести организаторы. Это же все марионетки, которые выполняли указание", - сказал Барна в комментарии "Украинской правде" .
Нардеп подчеркнул, что во вторник не получил повреждений и хорошо себя чувствует.
Кроме того, он добавил, что в среду пришел на работу по открытым путям, а не подземным переходам.
"Я всегда захожу через открытые проходы с Садовой. Сегодня я зашел тоже по улице", - сказал нардеп.
Попытки Саакашвили защитить его Барна назвал "медвежьей услугой", которая ему не нужна.
"Я могу сказать только одно: я за это могу в некоторой степени его поблагодарить. Мне такие, извините, медвежьи услуги не нужны. Сначала натравить людей, оболгать, а затем показать, какие мы хорошие и крепкие", - отметил он.
Как сообщалось, 17 октября Барна еле вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой. Он пытался покинуть вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на нардепа с криками: "Иди работай", "На работу".
В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Саакашвили. "Не бейте его, отпустите", - пытался успокоить толпу он.
Саакашвили просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне "коридор позора" - нардепа толкали и оплевывали.
Затем подбежала полиция и Барну отвели в гостиницу.
Евгений Кизилов, Роман Кравец, УП