Барна говорит, что не пойдет в полицию из-за "коридора позора"

Народный депутат из фракции БПП Олег Барна заявил, что не будет жаловаться в полицию на протестующих, которые устроили ему во вторник возле Верховной Рады "коридор позора".

Об этом он сообщил в среду журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Видите, жив-здоров, побоев нет. Какие проблемы?" - сказал нардеп.

По его словам, выйти из окружения ему помогли полицейские.

"Дерьмо надо утилизировать, нужно воспитывать тех, кто невоспитанный. Это все разные вещи. Полиция пусть делает выводы, а ответственность должны нести организаторы. Это же все марионетки, которые выполняли указание", - сказал Барна в комментарии "Украинской правде" .

Нардеп подчеркнул, что во вторник не получил повреждений и хорошо себя чувствует.

Кроме того, он добавил, что в среду пришел на работу по открытым путям, а не подземным переходам.

"Я всегда захожу через открытые проходы с Садовой. Сегодня я зашел тоже по улице", - сказал нардеп.

Попытки Саакашвили защитить его Барна назвал "медвежьей услугой", которая ему не нужна.

"Я могу сказать только одно: я за это могу в некоторой степени его поблагодарить. Мне такие, извините, медвежьи услуги не нужны. Сначала натравить людей, оболгать, а затем показать, какие мы хорошие и крепкие", - отметил он.

фото: роман кравець

Как сообщалось, 17 октября Барна еле вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой. Он пытался покинуть вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на нардепа с криками: "Иди работай", "На работу".

В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Саакашвили. "Не бейте его, отпустите", - пытался успокоить толпу он.

Саакашвили просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне "коридор позора" - нардепа толкали и оплевывали.

Затем подбежала полиция и Барну отвели в гостиницу.

Евгений Кизилов, Роман Кравец, УП