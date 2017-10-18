Барна каже, що не піде в поліцію через "коридор ганьби"

Народний депутат з фракції БПП Олег Барна заявив, що не скаржиметься поліції на протестувальників, які влаштували йому у вівторок біля Верховної Ради "коридор ганьби".

Про це він повідомив у середу журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Бачите, живий-здоровий, побоїв немає. Які проблеми?" - сказав нардеп.

За його словами, вийти з оточення йому допомогли поліцейські.

"Лайно треба утилізувати, потрібно виховувати тих, хто невихований. Це все різні речі. Поліція нехай робить висновки, а відповідальність мають нести організатори. Це ж все маріонетки, які виконували вказівку", — сказав Барна у коментарі "Українській правді".

Нардеп підкреслив, що у вівторок не отримав пошкоджень і добре себе почуває.

Крім того, він додав, що у середу прийшов на роботу через відкриті шляхи, а не підземні переходи.

"Я завжди заходжу через відкриті проходи із Садової. Сьогодні я зайшов теж вулицею", — сказав нардеп.

Спроби Міхеіла Саакашвілі захистити його Барна назвав "медвежою послугою", яка йому не потрібна.

"Я можу сказати тільки одне: я за це можу в деякій мірі йому подякувати. Мені такі, вибачте, ведмежі послуги не потрібні. Спочатку нацькувати людей, оббрехати, а потім показати, які ми гарні і міцні", - зазначив він.

фото: роман кравець

Як повідомлялося, 17 жовтня Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою. Він намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на нардепа із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".

У ситуацію втрутився екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. "Не бийте його, відпустіть", - намагався втамувати натовп він.

Саакашвілі просив мітингувальників не чіпати нардепа, в результаті учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби" - нардепа штовхали і обпльовували.

Потім підбігла поліція і Барну відвели до готелю.

Євген Кізілов, Роман Кравець, УП