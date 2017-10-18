Поліція порушила справу про "пошкодження здоров'я" Барни

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Середа, 18 жовтня 2017, 14:13

Печерське управління поліції Києва веде досудове розслідування стосовно конфлікту, що стався під Верховною Радою між мітингувальниками та народним депутатом з БПП Олегом Барною.

Про це повідомило "Українській правді" джерело в правоохоронних органах.

Кримінальне провадження відкрито у середу, 18 жовтня, за статтею 346 ККУ "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

За фабулою правоохоронців, 17 жовтня у Києві на вулиці Грушевського, 5 "невстановлені особи заподіяли шкоди здоров'ю народного депутата Олега Барни".

Як повідомлялося, 17 жовтня Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою. Він намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на нардепа із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".

Потім учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби" - нардепа штовхали і обпльовували.

18 жовтня нардеп заявив, що не скаржиметься поліції на протестувальників.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада мітинги надзвичайна подія
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