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Полиция возбудила дело о "повреждении здоровья" Барны

Среда, 18 октября 2017, 14:13

Печерское управление полиции Киева ведет досудебное расследование конфликта, произошедшего под Верховной Радой между митингующими и народным депутатом из БПП Олегом Барной.

Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.

Уголовное производство открыто в среду, 18 октября, по статье 346 УК "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Согласно фабуле правоохранителей, 17 октября в Киеве на улице Грушевского, 5 "неустановленные лица причинили вред здоровью народного депутата Олега Барны".

Как сообщалось, 17 октября Барна еле вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой. Он пытался покинуть вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на нардепа с криками: "Иди работай".

Затем участники митинга сделали Барни "коридор позора" - нардепа толкали и оплевывали.

18 октября Барна заявил, что не будет жаловаться в полицию на протестующих.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Радамитингичрезвычайное происшествие
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