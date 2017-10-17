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Поліція відкрила кримінальне провадження через пораненого поліцейського під час сутичок

Вівторок, 17 жовтня 2017, 21:03

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Йдеться про конфлікт під час якого госпіталізували поліцейського. Слідчі відкрили справу за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України", - повідомив прес-секретар.

Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін до 14 років, зазначив Тракало.

За його словами, всього до медиків звернулися чотири людини.

"Один з них – це поліцейський. У нього закрита черепно-мозкова травма та забиття, його госпіталізували. Інші – троє людей, двоє з них отримали хімічні опіки очей, а третій отримав забійну рану голови", - розповів речник.

З постраждалими спілкувалися поліцейські. Вони запропонували їм написати заяви до поліції, але вони не звернулися до правоохоронців.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих в результаті сутичок.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Марія Думанська

"Українська правда" в Threads

Теми: Київмітингиполіція
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