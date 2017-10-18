Геращенко засмутила бойовиків, які зраділи "свержению хунты"

Представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко каже, що представників ОРДЛО "надихає" мітинг біля Верховної Ради, який розпочався 17 жовтня.

Про це вона написала у Facebook за результатами зустрічі в Мінську.

"Примітно, що РФ і їх маріонетки страшенно розчаровані проголосованими ВР законами по Донбасу, вони були впевнені, що голосування не пройде. Але з якою радістю кидали фразочки про безлад у ВР, "свержение хунты уже сейчас". Всі зрадофіли так кричали нам про гіві- моторол в ВР. Але мотороли самі знаєте де. А от їх друзі і подружки, судячи з усього, з радістю б в ці дні були біля ВР, цей екшн їх надихає", – пише Геращенко.

За словами віце-спікера, українська делегація їх "засмутила".

"Ніякого екшн не буде, а буде медреформа, зняття недоторканості, і інші важливі питання і реформи, які все далі віддалятимуть Україну від "русского мира", на Захід, до ЄС", – зазначила Геращенко.

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Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи.

Ввечері біля Верховної Ради відбулися сутички, застосували газ.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Мітингувальники поставили наметове містечко під Верховною Радою. 18 жовтня пікет парламенту, хоч і не такий чисельний, продовжувався.

Українська правда