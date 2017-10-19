На канадському стадіоні стався витік аміаку: троє загиблих
Четвер, 19 жовтня 2017, 03:36
Унаслідок витоку отруйного аміаку на льодовій арені міста Ферні загинули три людини.
Про це повідомляє CBS News.
Деталі інциденту поки невідомі, бо ряьувальники не можуть безпечно потрапити в приміщення.
Місцева влада евакуювала мешканців 5 сусідніх із стадіоном вулиць.
Особи загиблих не повідомляються, але це, ймовірно, робітники, які здійснювали ремонт системи охолодження арени.
Як відомо, у Канаді вирують масштабні лісові пожежі.