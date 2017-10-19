На канадском стадионе произошла утечка аммиака: трое погибших
Четверг, 19 октября 2017, 03:36
В результате утечки ядовитого аммиака на ледовой арене города Ферни погибли три человека.
Об этом сообщает CBS News.
Детали инцидента пока неизвестны, потому что спасатели не могут безопасно попасть в помещение.
Местные власти эвакуировали жителей 5 соседних со стадионом улиц.
Личности погибших не сообщаются, но это, вероятно, рабочие, которые делали ремонт системы охлаждения арены.
Как известно, в Канаде бушуют масштабные лесные пожары.