Винуватицю ДТП у Харкові уже тричі штрафували за перевищення швидкості

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Четвер, 19 жовтня 2017, 09:50

Доньку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Про це в ефірі 112.ua заявив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

"Виявилося, що ця дівчина 20-річна за 2 роки водіння вже тричі отримувала штрафи за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. Вона не буда дисциплінованим водієм,  але штраф у 510 гривень за перевищення швидкості для дівчині, яка їде на машині вартістю кілька мільйонів гривень нічого не значить", - сказав Геращенко.  

Він запевнив, що ніхто не допустить, щоб цю справу закрили.

"Хочу відповідально заявити, що жодних намагань ні тиску, ні намірів закрити цю справу ніхто не допустить. Ця дівчина – суд її визнає винною – отримає строк у вигляді реального позбавлення волі", - сказав нардеп.

За його словами, 10 років у Харкові вже була подібна трагедія.

"Тоді п’яний чоловік за кермом – машина вилетіла на тротуар і вбила 5 людей – він отримав 10 років позбавлення воді. З них відсидів значний час терміну у тюрмі", - сказав Геращенко.

"Те, що цій дівчині 20 років, і те, що її тато підприємець, ніяк не вирішує питання, що вона своїми діями забрала життя 6 людей", - додав він.

За словами Геращенка, Зайцева наразі перебуває у СІЗО.

"Упродовж 72 годин, скоріше за все це буде завтра, суд обере їй міру запобіжного заходу. Це може бути арешт, арешт з заставою чи домашній арешт на розсуд суду", - сказав Геращенко.

Він додав, що Зайцева працює зі слідством, перебуває у шоковому стані і заявляє, що правил не порушувала і їхала на зелене світло.

"Зараз слідчі та експерти готують усі необхідні документи для повідомлення про підозру, знімаються відео з камер відеонагляду, усі свідчення. За попередніми свідченнями, все таки дівчина на "Лексусі" поїхала на червоне світло, що і стало причиною ДТП", - сказав Геращенко.

За його даними, 2 дівчат з числа тих, що залишилися в лікарні, перебувають у дуже важкому стані, лікарі борються за їх життя.

Як повідомляє 112.ua, за попередніми даними, Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Національна поліція запевняє, що розслідування ДТП на вулиці Сумській у Харкові "буде прозорим і швидким".

"Процес розслідування – під контролем МВС, Нацполіції і прокуратури", - повідомила Нацполіція у Twitter.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло,  вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Ірина Балачук, УП

Теми: Харків ДТП аварія
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