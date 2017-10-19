Виновницу ДТП в Харькове уже трижды штрафовали за превышение скорости

Дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Об этом в эфире 112.ua заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Оказалось, что эта девушка 20-летняя за 2 года вождения уже трижды получала штрафы за проезд на красный свет и превышение скорости. Она не была дисциплинированным водителем, но штраф в 510 гривен за превышение скорости для девушки, которая едет на машине стоимостью несколько миллионов гривен, ничего не значит", - сказал Геращенко.

Он заверил, что никто не допустит, чтобы это дело закрыли.

"Хочу ответственно заявить, что никаких попыток ни давления, ни намерений закрыть это дело никто не допустит. Эта девушка – суд ее признает виновной – получит срок в виде реального лишения свободы", - сказал нардеп.

По его словам, 10 лет в Харькове уже была подобная трагедия.

"Тогда пьяный мужчина за рулем – машина вылетела на тротуар и убила 5 человек – он получил 10 лет лишения свободы. Из них отсидел значительное время срока в тюрьме", - сказал Геращенко.

"То, что этой девушке 20 лет, и то, что ее папа предприниматель, никак не решает вопрос, что она своими действиями унесла жизни 5 человек", - добавил он.

По словам Геращенко, Зайцева сейчас находится в СИЗО.

"В течение 72 часов, скорее всего это будет завтра, суд изберет ей меру пресечения. Это может быть арест, арест с залогом или домашний арест – на усмотрение суда", - сказал Геращенко.

Он добавил, что Зайцева работает со следствием, находится в шоковом состоянии и заявляет, что правил не нарушала и ехала на зеленый свет.

"Сейчас следователи и эксперты готовят все необходимые документы для сообщения о подозрении, снимаются видео с камер видеонаблюдения, все показания. По предварительным сведениям, все же девушка на "Лексусе" поехала на красный свет, и это стало причиной ДТП", - сказал Геращенко.

По его данным, 2 девушки из числа оставшихся в больнице, находятся в очень тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Как сообщает 112.ua, по предварительным данным, Зайцева не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения этому пока нет.

Национальная полиция уверяет, что расследование ДТП на улице Сумской в ​​Харькове "будет прозрачным и быстрым".

"Процесс расследования – под контролем МВД, Нацполиции и прокуратуры", - сообщила Нацполиция в Twitter.

Розслідування ДТП на вул. Сумська у Харкові буде прозорим і швидким. Процес розслідування - під контролем МВС, Нацполіції і прокуратури https://t.co/wS4EZ18pf1 — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 19, 2017

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

Как известно, за рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

Ирина Балачук, УП