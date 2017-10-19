У Росії Гриба звинувачують в підготовці вибуху на шкільній лінійці в Сочі

Викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Росії звинувачують у підготовці до терористичного акту на шкільній лінійці в Сочі.

Про це йдеться в постанові про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою, текст якого є в "Української правди".

Постанову подано старшим слідчим з ОВС 2 відділення СВ УФСБ Росії по Краснодарському краю, майором юстиції Карпюком П.Є.

У документі зазначається, що кримінальну справу по Грибу було порушено 4 липня 2017 року СВ Управління ФСБ Росії по Краснодарському краю за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205.1 КК РФ.

Згідно з постановою, в ході попереднього слідства було встановлено, що в період з 27 березня по 13 квітня 2017 року Гриб "є прихильником екстремістської організації УНА-УНСО, керуючись ідеями супремасизму (за ознаками етнічної групи і культури) сегрегації", перебуваючи на території України, через "Skype" відправляв повідомлення українською мовою, "що містять переконання, пропозиції, заклики до почуттів максималізму, винятковості і значущості, почуттям переваги українців над росіянами, а також до почуттів помсти нібито за те, що були в минулому і які є наразі факти окупації Росією споконвічно-українських земель".

Також вказується, що Гриб звернувся до дівчини (її дані в документі не вказуються), "з метою спонукати її виготовити саморобний вибуховий пристрій, здійснити його закладку в будівлі середньої школи в Сочі Краснодарського краю".

"Проведення в дію планувалося 30 липня 2017 року на випускний лінійці з метою дестабілізації органів влади і впливу на прийняття ними рішень про статус окремих областей Російської Федерації, тобто вчинити терористичний акт із завданням шкоди, настання інших тяжких наслідків, а також умисного заподіяння смерті людині, - злочин, передбачений п. "б" ч.3 ст.205 К РФ ", - сказано в постанові.

Також в тексті документа сказано, що 28 липня 2017 року Гриб був "притягнутий як обвинувачений у ч.1 ст.205.1 КК РФ". Однак, звинувачення йому не було пред'явлено через те, що його фактичне місцезнаходження не було встановлено, в зв'язку з чим його оголошено в розшук, здійснення якого доручено УФСБ РФ по Краснодарському краю.

"25 серпня 2017 року відповідно до ст.91-92, ч.3 чт.210 КПК РФ Гриб П.І. був затриманий в м Ярцево Смоленської області. У той же день відповідно до ч.6 ст.172 КПК РФ Грибу П.І. було пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК РФ ", - сказано в постанові.

Відзначається, що свої дії Гриб нібито здійснював "за мотивами національної ненависті". Зараз йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.

Раніше повідомлялося, що в Росії продовжили арешт для Гриба до наступного року.

Як відомо, Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям в якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

Яна Міланова, УП