В Росії продовжили арешт для Гриба до наступного року

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Про це під час прес-конференції у середу, в Києві, повідомив журналістам батько хлопця Ігор Гриб.

Він зазначив, що за оцінками адвоката його сина Андрія Сабініна, наразі юнак виглядає дуже погано, має червоні очі та висипи на шкірі. Необхідні ліки він не отримує. Сам хлопець поскаржився російському захиснику на погане самопочуття.

"Мене як батька дуже хвилює стан здоров'я мого сина і той факт, що він не отримує належне лікування", - сказав Ігор Гриб.

Також батько зазначив, що днями йому надійшла відповідь від президента РФ Володимира Путіна та ФСБ Росії по Краснодарському краю на запитання щодо подробиць затримання Гриба.

"Відповіді практично ідентичні. Говорять, що він був затриманий на території Росії. Але це повна брехня. Бо в мене є достовірна інформація, що він був затриманий на території Білорусі", - сказав він.

Також, присутній на прес-конференції начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич зазначив, що від Білорусі досі не надійшли пояснення щодо того, як у Гомелі зник громадянин України.

"Наприкінці вересня МЗС України повторно звернулося до білоруської сторони з проханням пояснити обставини затримання Павла Гриба. Поки що відповідної інформації немає", - зазначив Кирилич.

Він додав, що російська сторона повідомила Генконсульству України в Ростові-на-Дону, що 23 жовтня дозволяє українським консулам зустрітися в краснодарському СІЗО з Грибом.

"Однак в повідомленні зазначається, що умови спілкування консула з Павлом будуть такі, як і минулого разу: спілкуватися вони можуть виключно російською мовою і не дозволяється обговорювати питання його утримання в СІЗО та суті кримінальної справи", - сказав Кирилич.

Пізніше у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца написала, що відомство готує ноту протесту.

"РФ цинічно бере в заручники українських громадян. Фабрикує справи. Готуємо ноту, закликаємо партнерів посилити тиск на РФ", - написала вона.

Як відомо, 6 жовтня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня цього року.

У зв'язку із цим МЗС України та МОЗ не дочекавшись рішення Росії і 11 жовтня відправили групу українських лікарів до Краснодару, де у СІЗО перебуває викрадений у Білорусі російськими спецслужбами громадянин України Павло Гриб. Проте лікарів до хлопця не пустили.

Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

Яна Міланова, УП