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ДТП у Харкові: водій Lexus брала участь у перегонах під час наїзду – Геращенко

Четвер, 19 жовтня 2017, 22:59

Водій Lexus Олена Зайцева брала участь у перегонах по нічному Харкову, коли сталася аварія.

Про це повідомив Антон Геращенко у Facebook.

"Lexus, виявляється, брав участь у перегонах по нічному Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівчини "пофорсити", - написав він.

Про це стало відомо після того, як харківський інтернет-провайдер "Тріолан" виклав відео зі своїх камер спостереження навпроти Харківського виконкому, зазначив Геращенко.

"Слідство тепер має встановити особу водія другого авто, який брав участь у "покатушках". Він буде важливим свідком у справі щодо встановлення винних у харківській трагедії, за яким послідує відплата!", - підсумував він.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарків
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