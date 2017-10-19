ДТП у Харкові: водій Lexus брала участь у перегонах під час наїзду – Геращенко
Водій Lexus Олена Зайцева брала участь у перегонах по нічному Харкову, коли сталася аварія.
Про це повідомив Антон Геращенко у Facebook.
"Lexus, виявляється, брав участь у перегонах по нічному Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівчини "пофорсити", - написав він.
Про це стало відомо після того, як харківський інтернет-провайдер "Тріолан" виклав відео зі своїх камер спостереження навпроти Харківського виконкому, зазначив Геращенко.
"Слідство тепер має встановити особу водія другого авто, який брав участь у "покатушках". Він буде важливим свідком у справі щодо встановлення винних у харківській трагедії, за яким послідує відплата!", - підсумував він.
Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.
За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.
Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої.