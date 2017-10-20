Рева: Перерахунок пенсій не вплине субсидії і ціни

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 10:38

Підвищення пенсій не позначиться на призначенні субсидії на цю зиму, але їх врахують при призначенні субсидії у 2018 році.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він відзначив, що зараз ходить багато чуток, що через підвищення пенсій зменшать субсидії.

"Офіційно хочу з цієї трибуни заявити – це неправда. Новий підвищений розмір пенсій не впливає на розмір субсидії, призначеної на опалювальний сезон 2017-2018 років", - сказав Рева.

"Новий розмір пенсій буде враховано при призначенні субсидій лише з травня місяця 2018 року. Отже жодного зменшення субсидій (під час цього опалювального сезону – ред.) за рахунок збільшення пенсій не відбудеться", - додав міністр.

Він також висловив переконання, що нові пенсії не призведуть до зростанні цін.

"Підвищення пенсій не носить інфляційний характер – ми не друкували гроші, ми не брали позички, ми не збільшували дотацію з державного бюджету – ці кошти надійшли з економіки, вони носять не інфляційний характер, а значить не повинні призвести до інфляції і підвищення цін", - підсумував Рева.

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Ірина Балачук, УП  

Теми: пенсії субсидії ціни
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