Рева: Пересчет пенсий не повлияет на субсидии и цены

Повышение пенсий не отразится на назначении субсидии на эту зиму, но их учтут при назначении субсидии в 2018 году.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он отметил, что сейчас ходит много слухов, что из-за повышения пенсий уменьшат субсидии.

"Официально хочу с этой трибуны заявить – это неправда. Новый повышенный размер пенсий не влияет на размер субсидии, назначенной на отопительный сезон 2017-2018 годов", - сказал Рева.

"Новый размер пенсий будет учтен при назначении субсидий только с мая месяца 2018 года. Следовательно, никакого уменьшения субсидий (во время этого отопительного сезона – ред.) за счет увеличения пенсий не произойдет", - добавил министр.

Он также выразил убеждение, что новые пенсии не приведет к росту цен.

"Повышение пенсий не носит инфляционный характер – мы не печатали деньги, мы не брали ссуды, мы не увеличивали дотацию из государственного бюджета – эти средства поступили с экономики, они носят не инфляционный характер, а значит, не должны привести к инфляции и повышению цен", - подытожил Рева.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, 8 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Пенсионная реформа, предусматривающая повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году, вступитила в силу 11 октября.

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Ирина Балачук, УП