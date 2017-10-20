Зайцевій, яка збила 5 людей у Харкові, повідомили про підозру

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 12:49

Прокуратура повідомила про підозру дочці харківського бізнесмена Олені Зайцевій, яка  збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області у Facebook.

"Прокуратура вручила підозру 20-річній студентці, підозрюваній у ДТП, в наслідок якої загинуло п'ятеро осіб", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

За попередніми даними, Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Згодом Геращенко заявив, що водій Lexus Олена Зайцева брала участь у перегонах по нічному Харкову, коли сталася аварія.

Українська правда 

Теми: Харків ДТП
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