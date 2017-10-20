У крові винуватиці харківської ДТП знайшли наркотики – прокурор

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 14:46

Аналіз показав присутність у крові Олени Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП, яке призвело до загибелі п'ятьох людей у Харкові.

Про це у п'ятницю на судовому засіданні з обрання жінці запобіжного заходу заявив прокурор Максим Блохін.

"У Зайцевої встановлений факт вживання опіатів", - заявив він.

За словами прокурора, він щойно отримав результати аналізу і попросив суд залучити їх до справи.

Для адвоката Юлії Козар новина стала несподіванкою і вона попросила три години на вивчення нових обставин.

Вона запитала сторону звинувачення, коли і як було взято цю пробу, адже перші аналізи не показали присутність в організмі підсудної алкоголю чи наркотичних речовин.

Слідчий пояснив, що аналіз крові було відібрано в наркологічному центрі відразу після аварії, а результати стали відомі лише тепер, оскільки їх отримання потребувало часу.

Після цього суддя Світлана Муратова заслухала інші клопотання сторін та оголосила перерву у засіданні.

Доповнюється…

Теми: ДТП Харків суд
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