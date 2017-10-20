В моче виновницы харьковского ДТП нашли наркотики – прокурор

Анализ показал присутствие в моче Елены Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП, которое привело к гибели пяти человек в Харькове.

Об этом в пятницу на судебном заседании по избранию женщине меры пресечения заявил прокурор Максим Блохин.

"У Зайцевой установлен факт употребления опиатов", - заявил он.

По словам прокурора, он только что получил результаты анализа и попросил суд подшить их к делу.

Для адвоката Юлии Козырь эта новость стала неожиданностью, и она попросила три часа на изучение новых обстоятельств.

Она спросила сторону обвинения, когда и как была взята эта проба, ведь первые анализы не показали наличие в организме подсудимой алкоголя или наркотических веществ.

Следователь пояснил, что анализ был отобран в наркологическом центре сразу после аварии, а результаты стали известны только сейчас, поскольку их получение требовало времени.

После этого судья Светлана Муратова заслушала другие ходатайства сторон и объявила перерыв в заседании.

Позже пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик в комментарии телеканалу NewsOne подтвердила, что медицинское заключение поступило к ним за несколько минут до начала судебного заседания.

Она объяснила, почему первый анализ ничего не показал. По ее словам, то был экспресс-тест крови, а не мочи.

По словам прокурора, сторона обвинения, учитывая полученную информацию, планирует изменить формулировку подозрения Зайцевой.

Елена Зайцева Фото: Вахтанг Гахеладзе

Как известно, ранее 19 октября в сеть выложили первое видео, фиксирующее момент автомобильной аварии в Харькове.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

Как известно, за рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Сразу после аварии появились предварительные данные, согласно которым Зайцева не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения им не было.

Евгений Кизилов, УП