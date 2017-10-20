У "Шахтарі" заперечили виплату $1 млн Марлосу за згоду стати українцем

У футбольному клубі "Шахтар" заперечили інформацію про виплату бразильцеві Марлосу 1 мільйон доларів бонусних за його згоду змінити громадянство на українське, щоб виступати за збірну України.

Про це повідомила прес-служба футбольного клубу у відповідь на запит "Української правди".

"Інформація про виплату якого-небудь бонусу гравцю Марлосу за зміну громадянства – неправдива і абсолютно не відповідає дійсності. Своє рішення Марлос ухвалив за покликом серця. Це дуже сильний футболіст, який давно грає в Україні і любить нашу країну. Його вибір викликає величезну повагу у Клубі і колег по команді", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що контракт між клубом та гравцем підписали 30 червня 2014 року терміном на 5 років до 30 червня 2019 року.

"З моменту підписання контракту жодних доповнень і змін не було", - додали у прес-службі.

Як відомо, наприкінці вересня своїм указом президент Петро Порошенко надав Марлосу українське громадянство.

Тренер збірної України Андрій Шевченко запевняв, що півзахисник "Шахтаря" Марлос отримав український паспорт, тому що хотів стати українцем, а не через отримання змоги грати за збірну.

Водночас за джерелами "Української правди" повідомлялося, що президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов виплатив бразильцеві Марлосу 1 мільйон доларів бонусних за його згоду змінити громадянство на українське. Таким чином, футболіст вже не вважатиметься легіонером клубу.

Нагадаємо, в українській Прем'єр-лізі існує ліміт на іноземних гравців: максимум 7 легіонерів можуть бути на полі у складі однієї команди.

Українська правда