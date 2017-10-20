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Ахметов заплатив $1 млн Марлосу за згоду стати українцем – джерела

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 14:27
Ахметов заплатив $1 млн Марлосу за згоду стати українцем – джерела

Президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов виплатив бразильцеві Марлосу 1 мільйон доларів бонусних за його згоду змінити громадянство на українське, щоб виступати за збірну України.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в донецькому клубі.

Таким рішенням Ахметов вирішив відразу питання з продовженням контракту для Марлоса в "Шахтарі".

За інформацією джерела, після виплати підйомних Марлос погодився підписати з донецьким клубом новий контракт на 4 роки, хоча перед цим був згоден тільки на два роки.

До того ж, тепер півзахисник не вважатиметься легіонером у "Шахтарі", що також дуже важливо Ахметова, враховуючи засилля бразильців у складі чемпіонів України.

Зазначимо, що Марлос дебютував за збірну України в матчах відбору на ЧС- 2018 з Косово і Хорватією.

У прес-службі ФК "Шахтар" заявили УП, що не уповноважені давати коментарі телефоном.

"Українська правда" надіслала відповідний інформаційний запит і чекає на відповідь, яку в прес-службі пообіцяли надати найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня своїм указом президент Петро Порошенко надав Марлосу українське громадянство.

Тренер збірної України Андрій Шевченко запевняв, що півзахисник "Шахтаря" Марлос отримав український паспорт, тому що хотів стати українцем, а не через отримання змоги грати за збірну.

Як відомо, в українській Прем'єр-лізі існує ліміт на іноземних гравців: максимум 7 легіонерів можуть бути на полі у складі однієї команди.

Українська правда

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Теми: футбол
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