В "Шахтере" отрицают выплату $1 млн Марлосу за согласие стать украинцем

В футбольном клубе "Шахтер" отрицают информацию о выплате бразильцу Марлосу 1 миллион долларов бонусных за его согласие сменить гражданство на украинское, чтобы выступать за сборную Украины.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба в ответ на запрос "Украинской правды".

"Информация о выплате какого-либо бонуса игроку Марлосу за смену гражданства - ложная и совершенно не соответствует действительности. Свое решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде", - говорится в ответе.

Также отмечается, что контракт между клубом и игроком подписали 30 июня 2014 сроком на 5 лет до 30 июня 2019 года.

"С момента подписания контракта никаких дополнений и изменений не было", - добавили в пресс-службе.

Как известно, в конце сентября своим указом президент Петр Порошенко предоставил Марлосу украинское гражданство.



Тренер сборной Украины Андрей Шевченко утверждал, что полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинский паспорт, потому что хотел стать украинцем, а не из-за получения возможности играть за сборную.

В то же время по источникам "Украинской правды" сообщалось, что президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов выплатил бразильцу Марлосу 1 миллион долларов бонусных за его согласие сменить гражданство на украинское. Таким образом, футболист уже не будет считаться легионером клуба.



Напомним, в украинской футбольной Премьер-лиге существует лимит на иностранных игроков: максимум 7 легионеров могут быть на поле в составе одной команды.



Украинская правда