З`явилося відео викрадення немовляти із київського дитсадка

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Субота, 21 жовтня 2017, 02:24

У мережі опублікували відео викрадення двомісячної дитини із садочка на Оболоні у Києві.

Відеозапис розмістила на своїй сторінці у Facebook спільнота "Громадська варта Оболоні".

У злочині підозрюють двох жінок 25-30 років.

За повідомленням столичної поліції, трагедія трапилася у п`ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнута у "конвертик" білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махрову кофтинку, сині повзунки.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці звертаються до усіх людей, які мають будь-яку інформацію щодо викрадення, телефонувати на 102.

Теми: Київ діти
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