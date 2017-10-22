Під ВР штовханина: поліція не пускає на мітинг машину зі звукоапаратурою

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Неділя, 22 жовтня 2017, 14:35

Біля Верховної Ради у Києві сталася сутичка між мітингувальниками, які беруть участь у акції за  участю Міхеіла Саакашвілі та поліцією.

Під час віче, яке розпочалося на площі Конституції, учасники повідомляли про те, що на площі Конституції "глушать зв'язок" та не пропускають машину зі звуковою апаратурою. Під час виступів лідерів акції зі сцени люди, які зібралися перед ВР, вигукували "Нічого не чути, голосніше". 

Машиною мали доправити звукопідсилюючу апаратуру. 

Після виступів зі сцени нардепів, активістів акції та самого Міхеіла Саакашвілі біля будівлі ВР біля будівлі МОЗ у Маріїнському парку почалася штовханина між учасниками акції, яких тут близько 1000,  та поліцією. 

За словами нардепа Сергія Лещенка, який перебуває у машині зі спецапаратурою, до мітингувальників з боку правоохоронців було застосовано сльозогінний газ, а машину на площу Конституції не пропускають понад добу. 

Як заявив нардеп Юрій Дерев'янко, присутній на місці подій, рішення про пропуск транспорту до сцени згідно з заявкою, поданою організаторами акції, має ухвалити один з керівників управління поліції у м.Києві.

 
 

Українська правда 

Теми: Київ поліція Саакашвілі
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