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Под ВР потасовка: полиция не пускает на митинг машину со звукоаппаратурой

Воскресенье, 22 октября 2017, 14:35
Под ВР потасовка: полиция не пускает на митинг машину со звукоаппаратурой

Возле Верховной Рады в Киеве произошла потасовка между митингующими, которые участвуют в акции с участием Михеила Саакашвили и полицией. 

Во время вече, которое началось на площади Конституции, участники сообщали о том, что на площади Конституции "глушат связь" и не пропускают машину со звуковой аппаратурой.

Во время выступлений лидеров акции со сцены собравшиеся перед ВР выкрикивали "Ничего не слышно, громче". Машиной должны были доставить звукоусиливающую аппаратуру.

После выступлений со сцены нардепов, активистов акции и самого Саакашвили у здания ВР возле здания МОЗ в Мариинском парке началась стычка между участниками акции - около 1000 человек - и полицией.

По словам нардепа Сергея Лещенко, который находится в машине со спецаппаратурой, против митингующих правоохранители применили слезоточивый газ, а машину на площадь Конституции  не пропускали более суток. 

Как заявил нардеп Юрий Деревянко, присутствующий на месте событий, решение о пропуске транспорта к сцене согласно заявки, поданной организаторами акции, должен принять один из руководителей управления полиции в Киеве. 

Позже организаторы акции сообщили, что получили разрешение на транспортировку техники к площади Конституции, но машину все же не пропустят.

Полиция не препятствует митингующим вручную переносить технику к сцене под ВР.

 
Машина со звукоусиливающей аппаратурой, которую Нацгвардия и полиция не пропускают на площадь под ВР
 

Украинская правда 

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Темы: КиевполицияСаакашвили
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