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Під ВР штовханина: поліція не пускає на мітинг машину зі звукоапаратурою

Неділя, 22 жовтня 2017, 14:35
Під ВР штовханина: поліція не пускає на мітинг машину зі звукоапаратурою

Біля Верховної Ради у Києві сталася сутичка між мітингувальниками, які беруть участь у акції за  участю Міхеіла Саакашвілі та поліцією.

Під час віче, яке розпочалося на площі Конституції, учасники повідомляли про те, що на площі Конституції "глушать зв'язок" та не пропускають машину зі звуковою апаратурою. Під час виступів лідерів акції зі сцени люди, які зібралися перед ВР, вигукували "Нічого не чути, голосніше". 

Машиною мали доправити звукопідсилюючу апаратуру. 

Після виступів зі сцени нардепів, активістів акції та самого Міхеіла Саакашвілі біля будівлі ВР біля будівлі МОЗ у Маріїнському парку почалася штовханина між учасниками акції, яких тут близько 1000,  та поліцією. 

За словами нардепа Сергія Лещенка, який перебуває у машині зі спецапаратурою, до мітингувальників з боку правоохоронців було застосовано сльозогінний газ, а машину на площу Конституції не пропускають понад добу. 

Як заявив нардеп Юрій Дерев'янко, присутній на місці подій, рішення про пропуск транспорту до сцени згідно з заявкою, поданою організаторами акції, має ухвалити один з керівників управління поліції у м.Києві.

Згодом організатори акції повідомили, що отримали дозвіл на транспортування техніки до площі Конституції, але машину все ж не пропустять.

Поліція  не перешкоджає мітингувальникам вручну переносити техніку до сцени під ВР.

 
Машина зі звукопідсилюючої апаратурою, яку Нацгвардія і поліція не пропускають на площу під ВР
 

Українська правда 

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Теми: КиївполіціяСаакашвілі
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