У київській поліції кажуть, що не затримували журналістку з Казахстану
У столичній поліції стверджують, що не затримували казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет.
Про це УП сказала прес-секретар київської поліції Оксана Блищик.
"Ми не затримували журналістку з Казахстану", - зазначила вона.
Раніше адвокат Ахмет заявив, що її підзахисну 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.
Як відомо, Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.
Українська правда
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