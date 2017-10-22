У київській поліції кажуть, що не затримували журналістку з Казахстану

131 перегляд
Неділя, 22 жовтня 2017, 18:20

У столичній поліції стверджують, що не затримували казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет.

Про це УП сказала прес-секретар київської поліції Оксана Блищик.

"Ми не затримували журналістку з Казахстану", - зазначила вона.

Раніше адвокат Ахмет заявив, що її підзахисну 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.

Як відомо, Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.

Українська правда

Теми: Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Журналістку з Казахстану затримали у Києві - адвокат 22 жовтня 2017, 15:59
Під ВР штовханина: поліція не пускає на мітинг машину зі звукоапаратурою 22 жовтня 2017, 14:35
Під ВР збирається мітинг за участю прихильників Саакашвілі 22 жовтня 2017, 12:08
powered by lun.ua
Головні новини
У київській поліції кажуть, що не затримували журналістку з Казахстану
Під ВР штовханина: поліція не пускає на мітинг машину зі звукоапаратурою
З фондів Львівської галереї мистецтв зникли понад 600 експонатів
АТО: Бойовики стріляли 14 разів, поранено військового ЗСУ
Усі новини
психологія

Діти і розлучення

здоров'я

4 причини, чому ми хворіємо після перельотів

відео

Чотири зарубіжних кліпи, відзнятих на Троєщині