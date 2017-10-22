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В киевской полиции говорят, что не задерживали журналистку из Казахстана

Воскресенье, 22 октября 2017, 18:20

В столичной полиции утверждают, что не задерживали казахстанскую журналистку и общественного деятеля Жанар Ахмет.

Об этом УП сказала пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блищик.

"Мы не задерживали журналистку из Казахстана", - отметила она.

Ранее адвокат Ахмет заявил, что его подзащитную 21 октября задержали в Киеве из-за того, что она якобы находится в розыске по линии Интерпол.

Как известно, Жанара Ахмет убежала в Украине из Казахстана в марте 2017 года. На родине против нее возбудили несколько дел, которые она считает политически мотивированными.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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