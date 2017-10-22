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У київській поліції кажуть, що не затримували журналістку з Казахстану

Неділя, 22 жовтня 2017, 18:20

У столичній поліції стверджують, що не затримували казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет.

Про це УП сказала прес-секретар київської поліції Оксана Блищик.

"Ми не затримували журналістку з Казахстану", - зазначила вона.

Раніше адвокат Ахмет заявив, що її підзахисну 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.

Як відомо, Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.

Українська правда

Теми: Київполіція
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