У київській поліції кажуть, що не затримували журналістку з Казахстану

У столичній поліції стверджують, що не затримували казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет.

Про це УП сказала прес-секретар київської поліції Оксана Блищик.

"Ми не затримували журналістку з Казахстану", - зазначила вона.

Раніше адвокат Ахмет заявив, що її підзахисну 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.

Як відомо, Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.

Українська правда