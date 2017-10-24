Суд над Коханівським: Поліція застосувала силу, активісти розгромили приміщення

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 01:57

У залі суду, де зірвалось обрання запобіжного заходу для лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, правоохоронці застосували силу проти активістів, які блокували його вивезення в ізолятор тимчасового утримання.

Про це у Facebook повідомив активіст Богдан Тицький.

Як повідомляється, суд блокували у зв’язку із рішенням продовжити утримування Коханівського за гратами до наступного засідання. Активісти стверджують, що строки для утримування Коханівського вийшли і тому заблокували вхід до зали суду зсередини, щоб недопустити його вивезення.

Правоохоронці застосували газ проти активістів, змусивши їх залишити приміщення через вікна. Однак після цього вони повернулися і потрощили меблі.

Сам Коханівський пояснив, що тікати не збирається і залишається у суді.

Раніше суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагали негайного розгляду питання, результатом якого, повинно стати звільнення лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Прихильники лідера "Добровольчого руху ОУН" переконані, що конвой не має права доправляти Коханівського назад в ізолятор тимчасового утримання.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.

Теми: суд Київ поліція бійка
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