Суд над Коханівським: Поліція застосувала силу, активісти розгромили приміщення
У залі суду, де зірвалось обрання запобіжного заходу для лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, правоохоронці застосували силу проти активістів, які блокували його вивезення в ізолятор тимчасового утримання.
Про це у Facebook повідомив активіст Богдан Тицький.
Як повідомляється, суд блокували у зв’язку із рішенням продовжити утримування Коханівського за гратами до наступного засідання. Активісти стверджують, що строки для утримування Коханівського вийшли і тому заблокували вхід до зали суду зсередини, щоб недопустити його вивезення.
Правоохоронці застосували газ проти активістів, змусивши їх залишити приміщення через вікна. Однак після цього вони повернулися і потрощили меблі.
Сам Коханівський пояснив, що тікати не збирається і залишається у суді.
Раніше суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагали негайного розгляду питання, результатом якого, повинно стати звільнення лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.
Прихильники лідера "Добровольчого руху ОУН" переконані, що конвой не має права доправляти Коханівського назад в ізолятор тимчасового утримання.
Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.
Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.
Обидва учасника сутички зазнали травм.
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