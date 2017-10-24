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Суд над Коханивским: Полиция применила силу, активисты разгромили помещение

Вторник, 24 октября 2017, 01:57
Суд над Коханивским: Полиция применила силу, активисты разгромили помещение

В зале суда, где сорвалось избрание меры пресечения для лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, правоохранители применили силу против активистов, которые блокировали его вывоз в изолятор временного содержания.

Об этом в Facebook сообщил активист Богдан Тыцкий.

Как сообщается, суд блокировали в связи с решением продлить содержание Кохановского за решеткой до следующего заседания. Активисты утверждают, что сроки для содержания Коханивского вышли, и поэтому заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания.

Правоохранители применили газ против активистов, заставив их покинуть помещение через окна.

Опубліковано Тетяною Близнюк 23 жовтня 2017 р.

Однако после этого они вернулись и разбили мебель.

Сам Коханивский пояснил, что бежать не собирается и остается в суде.

Ранее судья перенесла заседание на 9:00 вторника. При этом соратники Коханивского признали такое решение незаконным и требовали немедленного рассмотрения вопроса, результатом которого должно стать освобождение лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Сторонники лидера "Добровольческого движения ОУН" убеждены, что конвой не имеет права доставлять Коханивского назад в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.

Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой.

Оба участника потасовки получили травмы.

Темы: судКиевполициядрака
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