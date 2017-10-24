Суд над Коханивским: Полиция применила силу, активисты разгромили помещение
В зале суда, где сорвалось избрание меры пресечения для лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, правоохранители применили силу против активистов, которые блокировали его вывоз в изолятор временного содержания.
Об этом в Facebook сообщил активист Богдан Тыцкий.
Как сообщается, суд блокировали в связи с решением продлить содержание Кохановского за решеткой до следующего заседания. Активисты утверждают, что сроки для содержания Коханивского вышли, и поэтому заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания.
Правоохранители применили газ против активистов, заставив их покинуть помещение через окна.
Опубліковано Тетяною Близнюк 23 жовтня 2017 р.
Однако после этого они вернулись и разбили мебель.
Сам Коханивский пояснил, что бежать не собирается и остается в суде.
Ранее судья перенесла заседание на 9:00 вторника. При этом соратники Коханивского признали такое решение незаконным и требовали немедленного рассмотрения вопроса, результатом которого должно стать освобождение лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.
Сторонники лидера "Добровольческого движения ОУН" убеждены, что конвой не имеет права доставлять Коханивского назад в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.
Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой.
Оба участника потасовки получили травмы.