Суд над Коханівським: Поліція застосувала силу, активісти розгромили приміщення

У залі суду, де зірвалось обрання запобіжного заходу для лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, правоохоронці застосували силу проти активістів, які блокували його вивезення в ізолятор тимчасового утримання.

Про це у Facebook повідомив активіст Богдан Тицький.

Як повідомляється, суд блокували у зв’язку із рішенням продовжити утримування Коханівського за гратами до наступного засідання. Активісти стверджують, що строки для утримування Коханівського вийшли, і тому заблокували вхід до зали суду зсередини, щоб не допустити його вивезення.

Правоохоронці застосували газ проти активістів, змусивши їх залишити приміщення через вікна.

Опубліковано Тетяною Близнюк 23 жовтня 2017 р.

Однак після цього вони повернулися і потрощили меблі.

Сам Коханівський пояснив, що тікати не збирається і залишається у суді.

Раніше суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагали негайного розгляду питання, результатом якого повинно стати звільнення лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Прихильники лідера "Добровольчого руху ОУН" переконані, що конвой не має права доправляти Коханівського назад в ізолятор тимчасового утримання.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.