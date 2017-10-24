Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд над Коханівським: Поліція застосувала силу, активісти розгромили приміщення

Вівторок, 24 жовтня 2017, 01:57
Суд над Коханівським: Поліція застосувала силу, активісти розгромили приміщення

У залі суду, де зірвалось обрання запобіжного заходу для лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, правоохоронці застосували силу проти активістів, які блокували його вивезення в ізолятор тимчасового утримання.

Про це у Facebook повідомив активіст Богдан Тицький.

Як повідомляється, суд блокували у зв’язку із рішенням продовжити утримування Коханівського за гратами до наступного засідання. Активісти стверджують, що строки для утримування Коханівського вийшли, і тому заблокували вхід до зали суду зсередини, щоб не допустити його вивезення.

Правоохоронці застосували газ проти активістів, змусивши їх залишити приміщення через вікна.

Опубліковано Тетяною Близнюк 23 жовтня 2017 р.

Однак після цього вони повернулися і потрощили меблі.

Сам Коханівський пояснив, що тікати не збирається і залишається у суді.

Раніше суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагали негайного розгляду питання, результатом якого повинно стати звільнення лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Прихильники лідера "Добровольчого руху ОУН" переконані, що конвой не має права доправляти Коханівського назад в ізолятор тимчасового утримання.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.

Теми: судКиївполіціябійка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: