Росія має право інспектувати українські військові частини – Генштаб

5678 переглядів
Вівторок, 24 жовтня 2017, 13:32

Російська Федерація має право проводити інспекцію українських військових частин, але наразі не робила цього.

Про це на брифінгу у вівторок розповів начальник управління верифікації Генштабу Андрій Гудзь, передають "Українські новини".

Він зазначив, що Україна й Росія є підписантами договору про відкрите небо й Віденського документу від 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри й безпеки.

У рамках цих договорів країни мають право проводити інспекцію військової активності один одного.

Зокрема, цього року Україна провела 1 інспекцію й зробила 1 спостережний політ над територією Росії.

"Вони (росіяни – ред.) також мають право (проводити інспекції в Україні – ред.), згідно з Віденським договором. Як і інші країни мають право проінспектувати країну ОБСЄ. Але поки такого наміру в РФ не було", - заявив Гудзь.

Він підкреслив, що Україна дозволила міжнародним військовим спостерігачам провести 25 інспекцій у зоні антитерористичної операції з метою моніторингу військово-політичної обстановки.

Як повідомлялося, 18 жовтня Кабінет міністрів скасував дію чергової угоди з Росією про військове співробітництво - про збереження спеціалізації підприємств, що беруть участь у виробництві військової продукції.

9 серпня уряд України також розірвав міжурядову угоду з РФ від 18 липня 2003 року, що регулює порядок взаємодії сторін при експорті продукції військового призначення до третіх країн.

Теми: Росія армія Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна може втратити до 3% ВВП через "Північний потік-2" - посол США 24 жовтня 2017, 11:48
Британцю, який критикує Путіна, знову дозволили в'їзд до США 24 жовтня 2017, 11:38
У Вежі Трампа вивісили банер Free Sentsov 24 жовтня 2017, 09:38
powered by lun.ua
Головні новини
Луценко: Мітинг під Радою фінансують з-за кордону
Порошенко: 30-40 людей називають всеукраїнською акцією
Поліція штурмом взяла Святошинський суд у Києві
Хроніка 24 жовтня. Продаж "Криворіжсталі" та арешт Пукача
Усі новини
медицина

У пошуках ліків від раку

артефакти

"У 2017 році". Божевільний радянський діафільм

гастротур

Найкращі ресторани і закусочні Києва