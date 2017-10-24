Россия имеет право инспектировать украинские военные части – Генштаб

Российская Федерация имеет право проводить инспекцию украинских военных частей, но пока не делала этого.

Об этом на брифинге во вторник рассказал начальник управления верификации Генштаба Андрей Гудзь, передают "Украинские новости".

Он отметил, что Украина и Россия являются подписантами договора об открытом небе и Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

В рамках этих договоров страны имеют право проводить инспекцию военной активности друг друга.

В частности, в этом году Украина провела 1 инспекцию и сделала 1 наблюдательный полет над территорией России.

"Они (россияне - ред.) также имеют право (проводить инспекции в Украине - ред.), согласно Венскому договору. Как и другие страны имеют право проинспектировать страну ОБСЕ. Но пока такого намерения у РФ не было", - заявил Гудзь.

Он подчеркнул, что Украина разрешила международным военным наблюдателям провести 25 инспекций в зоне антитеррористической операции с целью мониторинга военно-политической обстановки.

Как сообщалось, 18 октября Кабинет министров отменил действие очередного соглашения с Россией о военном сотрудничестве - о сохранении специализации предприятий, участвующих в производстве военной продукции.

9 августа правительство Украины также разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.