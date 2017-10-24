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Росія має право інспектувати українські військові частини – Генштаб

Вівторок, 24 жовтня 2017, 13:32

Російська Федерація має право проводити інспекцію українських військових частин, але наразі не робила цього.

Про це на брифінгу у вівторок розповів начальник управління верифікації Генштабу Андрій Гудзь, передають "Українські новини".

Він зазначив, що Україна й Росія є підписантами договору про відкрите небо й Віденського документу від 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри й безпеки.

У рамках цих договорів країни мають право проводити інспекцію військової активності один одного.

Зокрема, цього року Україна провела 1 інспекцію й зробила 1 спостережний політ над територією Росії.

"Вони (росіяни – ред.) також мають право (проводити інспекції в Україні – ред.), згідно з Віденським договором. Як і інші країни мають право проінспектувати країну ОБСЄ. Але поки такого наміру в РФ не було", - заявив Гудзь.

Він підкреслив, що Україна дозволила міжнародним військовим спостерігачам провести 25 інспекцій у зоні антитерористичної операції з метою моніторингу військово-політичної обстановки.

Як повідомлялося, 18 жовтня Кабінет міністрів скасував дію чергової угоди з Росією про військове співробітництво - про збереження спеціалізації підприємств, що беруть участь у виробництві військової продукції.

9 серпня уряд України також розірвав міжурядову угоду з РФ від 18 липня 2003 року, що регулює порядок взаємодії сторін при експорті продукції військового призначення до третіх країн.

Теми: РосіяарміяЗбройні сили
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